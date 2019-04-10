Pelin Akil cinayete tanıklık etti

Son olarak Çember dizisiyle ekranlarda boy gösteren Pelin Akil, Bağdat Caddesi’nde yaşanan dehşete tanık oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Akil, "Silahla bir adam bir adamı vurdu ve adam hayatını oracıkta kaybetti" dedi.
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İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu Pelin Akil, önceki gün bir cinayete tanık oldu.
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32 yaşındaki Akil, yaşadığı olay sonrası sosyal medyadan isyan etti.
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Akil şu sözleri dile getirdi: "Biraz önce Bağdat Caddesi'nde silahla bir adam bir adamı vurdu, çok yakınımızda. Ve adam hayatını oracıkta kaybetti, etraf curcuna…"
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"Bir can almak, Allah'ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi? Çok korkunç ve üzücü. Allah herkesin içine güzellik versin."
Firari sanık İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi Caddebostan'da bir kafenin önünde açılan ateş sonucu öldürüldü. Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında otomobilde bulunduğunu, vatandaşlar tarafından çevreden uzaklaştırıldığı söyledi. Olay yerine giden Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.
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Davada tutuklu yargılanan ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan'ın avukatı da Kudbettin Kaya da iki yıl önce İstanbul Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.