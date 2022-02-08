Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum

Haberler 08.02.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 10:40
ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson (28), katıldığı bir televizyon programında sevgilisi Kim Kardashian ile olan ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
Davidson, People TV programının sunucusu Kay Adams ile yakın zamanda çıkacak olan reklam filmi ve zamanını nasıl değerlendirdiği hakkında konuştu.
Kardahian ile ilişkisi devam eden Davidson, programda kız arkadaşından bahsetmekten çekinmedi ve ilişkilerini açıkca doğruladı.
Davidson, "İşim olmayan zamanları kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla evde geçiriyorum. İş dışında çok fazla bir şey yapmıyorum" dedi.
Davidson, günlük hayatında sosyal medya kullanmadığını, çoğunlukla arabalarıyla gezmekten keyif aldığını ve zamanının çoğunu sette geçirdiğini de anlattı.