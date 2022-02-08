Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum

Komedyen Pete Davidson, katıldığı bir televizyon programında, Kim Kardashian'la ilişkisini resmen doğruladı. Davidson, iş dışındaki tüm zamanını kız arkadaşıyla geçirdiğini söyleyerek, Kardashian ile ilgili duygularını açıkça dile getirmekten de çekinmedi.

Haberler 08.02.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 10:40

Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum - 1

ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson (28), katıldığı bir televizyon programında sevgilisi  ile olan ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum - 2

Davidson, People TV programının sunucusu Kay Adams ile yakın zamanda çıkacak olan reklam filmi ve zamanını nasıl değerlendirdiği hakkında konuştu.

Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum - 3

Kardahian ile ilişkisi devam eden Davidson, programda kız arkadaşından bahsetmekten çekinmedi ve ilişkilerini açıkca doğruladı.

Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum - 4

Davidson, "İşim olmayan zamanları kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla evde geçiriyorum. İş dışında çok fazla bir şey yapmıyorum" dedi.

Pete Davidson: İş dışındaki tüm zamanımı Kim Kardashian'la geçiriyorum - 5

Davidson, günlük hayatında sosyal medya kullanmadığını, çoğunlukla arabalarıyla gezmekten keyif aldığını ve zamanının çoğunu sette geçirdiğini de anlattı.

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