Pete Davidson, Kardashian ve West arasındaki çekişmeye karışmıyor

Bir süredir ayrı olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinde sular durulmuyor. Kardashian’ın Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başlamasından kısa bir süre sonra West’ten yeni hamleler geldi. West önce bir röportajda Kardashian’ın hâlâ eşi olduğunu söylerken, canlı bir performansta da Kardashian’a ithafen şarkı söyleyip “geri dönmene ihtiyacım var” dedi. West’in bu son hareketinden sadece birkaç saat sonra ise Kardashian, yasal olarak bekâr olmak için başvuruda bulundu.

Pete Davidson ve Kim Kardashian (Fotoğraf: Backgrid)

Bütün bunlar sırasında ise Kardashian’ın yeni sevgilisi 28 yaşındaki Pete Davidson’a yakın bir kaynak Davidson’ın pek de rahatsız olmadığını söylüyor. HollywoodLife Exclusively'e konuşan kaynak, “Pete, Kim’in ismini geri değiştirme ve West’i isminden çıkarma kararına gerçekten çok az tepki veriyor” dedi.



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