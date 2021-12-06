Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Kirazcı ile rol aldıkları projenin setinde tanıştıklarını ifade eden Deniz, "Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı" dedi.

Haberler 06.12.2021 - 12:53

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 1

Ünlü oyuncu Pınar Deniz (28), 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı (38) ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı.

Elle dergisine konuşan Pınar Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." dedi.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 2

"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde" şeklinde konuştu.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 3

Kurduğu ilişkilerin sevgi odaklı olduğunu belirten Deniz, "Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım" dedi.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 4

İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence" diye konuştu.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 5

"KARAKTERİMDEN ÖDÜN VERMİYORUM"

"Aşkla birlikte tabii ki kendimde değişiklik hissediyorum ama karakterimin temel taşlarından ödün vermiyorum" ifadelerini kullanan Deniz, sözlerini, "'Ben böyleyim', bir ilişkide kurulabilecek en kötü cümle olabilir. Her an her saniye değişiyorsun, neden sevdiğin insanla ortak bir yerde buluşmayasın?" şeklinde sonlandırdı.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş - 6

AŞK MARMARİS'TE BELGELENMİŞTİ

Aynı projede rol alan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Çıkan söylentiler karşısında bir süre sessiz kalan çiftin birlikteliği, geçtiğimiz haziran ayında Marmaris'te tatilde çekilen fotoğraflarla belgelenmişti.

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