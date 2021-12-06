Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş

İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence" diye konuştu.