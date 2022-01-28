Prens Andrew'in cinsel taciz davasında mahkeme belgeleri ortaya çıktı

Haberler 28.01.2022 - 12:02
Kraliçe Elizabeth'in oğlu, Prens Charles'ın kardeşi Prens Andrew, cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein ve fuhuş ağındaki yardımcısı olmakla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in davasında adı geçen isim olmasıyla ve ABD'de dava açılmasının kabulüyle birlikte unvanlarını kaybetmişti.
Henüz reşit değilken kendisiyle zorla ilişkiye girmekle suçlayan Virginia Giuffre tarafından açılan davanın parçası olarak, Andrew, Amerika'daki mahkemede avukat ordusuyla birlikte hukuk savaşı veriyor. Avukatların New York'ta mahkemeye sunduğu belgeler ortaya çıktı.
Giuffre, 2001 yılında, 17 yaşındayken Londra'da Prens Andrew ile ilişkiye girmesi için milyarder Epstein ve yardımcılığını üstlenen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell tarafından zorlandığını iddia etti. Giuffre, ayrıca Epstein'ın New York ve Virgin Adaları'ndaki evlerinde Prens ile ilişkiye zorlandığını da ileri sürdü.
Çıkan mahkeme belgelerinde, 61 yaşındaki Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaş olduğunu kabul etse de hüküm giymiş seks suçlusu Ghislaine Maxwell'in yakın arkadaşı olduğunu inkar ediyor.
Bir dönem İngiliz sosyetesinin önemli isimleri arasında sayılan 60 yaşındaki Maxwell, aralarında 14 yaşında kız çocuklarının da bulunduğu onlarca kadın ve genç kızı seks kölesi haline getirdiği bir ağ kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in sağ kolu olmakla itham ediliyordu. 29 Aralık'ta, beş farklı seks ticareti ile diğer suçlamalardan ve seks suçlusu Jeffrey Epstein'ı 1994 ila 2004 yılları arasında taciz etmekten suçlu bulundu. Şimdi 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Prens Andrew, "Reşit olmadığı zamanlarda davacı Giuffre'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, Epstein'ın New York da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki evlerinde sık sık misafir olduğu"nun doğru olmadığını iddia etti.
Hükümlü seks suçlusu Epstein, Temmuz 2019'da aralarında 14 yaşında çocukların da olduğu, reşit olmayan kızları seks ticareti için kullanmaktan tutuklanmış, yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunmuştu. Epstein'in intihar ettiği duyurulmuştu.
Prens, “18 yaşından küçükken” Giuffre'nin “cinsel istismar” ve “tecavüzüne” uğradığı iddialarını reddederken, avukatları, Giuffre'nin herhangi bir yaralanma veya zarar gördüğünü kabul etmiyor, suçlamaların etik olmadığını iddia ediyor.
Üç çocuk annesi 38 yaşındaki Giuffre, New York'un Çocuk Mağdurlar Yasası'nı kullanarak Andrew'a karşı dava açtı. Bu yasa istismara uğrayanların, saldırganlara dava açmasına izin veriyor.
Prens'in yasal ekibi, Giuffre'nin yirmi yıllık iddiaları gündeme getirmek için kullandığı New York Çocuk Mağdurları Yasası'nın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Avukatlara göre, bu yasa Giuffre'nin, zamanaşımına uğrayacak suçlamaları yeniden mahkemeye sunmasına izin verdi. Hakim net bir zaman çizelgesi belirlediği için dava artık durdurulamaz gözüküyor.
Mahkeme belgelerine göre Andrew, şikayette ileri sürülen tüm dava nedenleri hakkında jüri tarafından yargılanmayo talep etti.
Dava, 13 Mayıs'a kadar her iki tarafın da bilirkişileri çağırmasıyla keşif aşamasına geçecek. Ertesi gün, her iki taraf da diğerinin çağırmak istediği kişiye itiraz edebilir. Tanıkların yeminli ifadeleri de dahil olmak üzere tüm keşiflerin 15 Temmuz'dan önce mahkemeye sunulması gerekiyor.
Davanın en erken eylül ayında açılması bekleniyor.
Mahkeme belgelerinde, Andrew'in ayrıca, Giuffre'nin Avustralya'da ikamet ettiği gerekçesiyle davanın reddedilmesi gerektiği talebi de yer alıyor. Prens'in yasal belgeleri, "Giuffre'nin Colorado eyaletinde ikamet ettiğine itiraz ettiğini" ve "bu temelde iddiaları reddettiğini" ve Giuffre'nin ABD vatandaşı olduğunu söylüyor.
Andrew'un avukatları, iki taraf da ABD'de ikamet etmediği için davayı New York'ta açmaya hakkı olmadığını iddia ederek Giuffre'nin davasının düşürülmesini istedi.
Prens Andrew, ABD'de açılan davayı düşürmeye çalışmış, ancak yargıç, davanın devam edebileceğine karar vermişti.
Virginia Giuffre'nin avukatı, müvekkili için tek başına finansal bir anlaşmanın yeterli olmayacağını söyledi. Söz konusu anlaşma, Giuffre ile 2019 yılında cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein arasında 2009 yılında yapılmıştı.
Buna göre Giuffre, 500 bin dolar karşılığında, "muhtemel sanık" olabilecek ve Epstein ile bağlantılandırılabilecek hiç kimseye dava açmayacağını taahhüt ediyordu. Bu anlaşmanın Prens Andrew'a muafiyet sağlayıp sağlamadığını değerlendiren Amerikalı yargıç, anlaşmanın "muğlak" olduğunu gerekçe göstererek davanın görülmesi kararını vermişti.
Hakkında cinsel taciz iddialarının çıktığı 2019'da BBC yayınına katılan Prens Andrew, Guiffre ile ilişkiye girdiği iddia edilen gecede, İngiltere'nin Woking kentinde gerçekleşen bir Pizza Express partisinde olduğunu ileri sürmüştü. Röportajdaki sözleri İngiliz kamuoyunu ikna edememişti.
Giuffre, mahkemde Andrew'dan bu iddiasını da ispat etmesini istedi.