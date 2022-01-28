Prens Andrew'in cinsel taciz davasında mahkeme belgeleri ortaya çıktı

Prens Andrew, "Reşit olmadığı zamanlarda davacı Giuffre'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, Epstein'ın New York da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki evlerinde sık sık misafir olduğu"nun doğru olmadığını iddia etti.

Hükümlü seks suçlusu Epstein, Temmuz 2019'da aralarında 14 yaşında çocukların da olduğu, reşit olmayan kızları seks ticareti için kullanmaktan tutuklanmış, yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunmuştu. Epstein'in intihar ettiği duyurulmuştu.