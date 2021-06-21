Prens Charles'ın planına göre Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu Archie prens olamayacak

Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu. Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.

Kraliyetin bu bakış açısının, Harry ve Buckingham Sarayı arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiği bildirildi.