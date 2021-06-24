Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı

CHARLES'IN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Clarence House sözcüsü, yaptığı açıklamada, “'Hepimizin hatırlayacağı gibi Ocak 2020'de Dük ve Düşes, Kraliyet Ailesi’nden uzaklaşacaklarını açıkladığında, Dük finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını söyledi. Galler Prensi bu geçişte onları desteklemek için önemli bir meblağ ayırdı. Bu fon geçen yılın yazında kesildi. Çift artık mali açıdan bağımsız” dedi.