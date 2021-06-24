Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı

Dün ilk kez halka açıklanan kraliyet hesaplarına göre, Prens Charles, kraliyetten ayrılan oğlu Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para gönderdi. İngilizler şimdi, finansal bağımsızlığını ilan eden Prens Harry'ye para veren Prens Charles'tan hesap soruyor.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 10:40

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 1

İngiltere, Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet bütçesinden pay aldıkları haberiyle çalkalanıyor.

Prens Harry’nin ailesiyle finansal bağını kestiğini açıklamasına rağmen, babası Prens Charles’ın, Megxit'i takip eden aylarda Harry ve ailesine önemli miktarda para ödediği ortaya çıktı.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 2

HESAPLAR HALKA AÇIKLANDI

Dün ilk kez halka açıklanan kraliyet hesapları, müstakbel kral Prens Charles’ın, iki oğlunu ve ailelerini desteklemek için kullanılan 4.4 milyon sterlinlik Clarence House bütçesinden geçen yılın yazına kadar Harry ve Meghan çiftini finanse etmeye devam ettiğini gösterdi.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 3

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Bu durum, Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e nisan ayında verdiği sansasyonel röportajda, geçen yılın 'ilk çeyreğinde' ailesinden mali destek almayı bıraktığı açıklamasıyla çelişiyor. Hatta Harry, eşiyle geçimlerinin, annesinden kalanlara indirgendiğini iddia etmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 4
Daily Mail’in haberine göre, bağımsız olarak denetlenen hesaplardan açıkça anlaşılan, Harry ve Meghan'ın geçen yıl mart ayının sonunda monarşiden resmen ayrılmalarına rağmen Prens Charles'ın Cornwall Dükalığı gelirinden para alıyor oldukları.
Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 5

CHARLES'IN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Clarence House sözcüsü, yaptığı açıklamada, “'Hepimizin hatırlayacağı gibi Ocak 2020'de Dük ve Düşes,  Kraliyet Ailesi’nden uzaklaşacaklarını açıkladığında, Dük finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını söyledi. Galler Prensi bu geçişte onları desteklemek için önemli bir meblağ ayırdı. Bu fon geçen yılın yazında kesildi. Çift artık mali açıdan bağımsız” dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 6

"SÖYLEYEBİLECEĞİM TEK ŞEY GERÇEKLER"

Sussex çiftinin mali bağımsızlıklarını sağlama konusunda başarılı olduklarını söyleyen sözcü, basının, Harry'nin açıklamalarındaki tutarsızlık sorusuna, “Size söyleyebileceğim tek şey gerçekler” şeklinde yanıt verdi.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 7

PRENS CHARLES'IN BÜTÇESİ 4,4 MİLYON STERLİN 

Clarence House bütçesinin yıllık incelemesi, Prens Charles'ın hem Prens William ve Kate Middleton hem de Prens Harry ve Meghan Markle’ın faaliyetleri ile 2020-2021'de prensin sermaye harcaması ve diğer harcamalar için faturasının 4,4 milyon sterlin olduğunu ortaya koydu.

Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı - 8

BÜTÇE YÜZDE 21 AZALDI

Bu, Sussex çiftinin kraliyetle çalıştığı 2019-2020'deki 5,6 milyon sterlinlik bütçeden 1,15 milyon sterlinlik düşüş anlamına geliyor. Rapor, rakamların ayrıntılı bir dökümünü sunmazken kraliyet çalışanları da daha fazla açıklama yapmayı reddetti.

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