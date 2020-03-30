Prens Harry ve Meghan Markle'dan Trump'a yanıt: ABD hükümetinden koruma istemeyeceğiz

ntv.com.tr 30.03.2020 - 08:07 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 08:15
Geçici olarak Kanada’dan Los Angeles’a taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, ABD’den güvenlik masraflarının karşılanmasını talep etmeyecek.
Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump, talepte bulunulmamasına rağmen ülkesinin İngiltere kraliyet çifti için ödeme yapmayacağını duyurmuştu. Prens Harry ile Meghan Markle'ın Los Angeles'a taşındığını duyan Trump, çiftin güvenliğini sağlayan koruma hizmetlerinin masraflarının hükümet tarafından ödenmeyeceğini belirten sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
Trump paylaşımında, "Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirilmişti. Şimdi Kanada'yı ABD için terk etmişler. Ancak, Amerika onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!" diye sert çkmıştı.
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere’deki kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından bir yaşına girmek üzere olan oğulları Archie ile birlikte Kanada’daki yeni hayatlarına devam etmiş, ancak corona virüs salgını nedeniyle kısa süre önce de geçici olarak Los Angeles’a taşınmıştı. Çiftin, corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles'a taşındıkları belirtilmişti.
Kraliyetten ayrılma kararın açıklamadan önce Beyonce’nin Nala karakterini seslendirdiği Aslan Kral filminin galasına katılan ve burada Disney’in CEO’su ile görüşen Markle'ın yeni bir filmde rol alacağı konuşuluyordu. Ancak projenin film değil belgesel olduğu ortaya çıkmıştı.
Meghan Markle'ın vahşi yaşam derneği Elephants Without Borders’a yardım sağlamak için seslendirdiği Elephant için para almadığı öğrenilmişti. 3 Nisan’da prömiyeri yapılacak olan belgesel Disney+'ta yayınlanacak.