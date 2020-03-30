Prens Harry ve Meghan Markle'dan Trump'a yanıt: ABD hükümetinden koruma istemeyeceğiz

Trump paylaşımında, "Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirilmişti. Şimdi Kanada'yı ABD için terk etmişler. Ancak, Amerika onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!" diye sert çkmıştı.