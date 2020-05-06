Prens Harry ve Meghan Markle'ın Finding Freedom kitabı çıkmadan rekor kırdı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını anlatan kitabın çıkacağı doğrulandı. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) 24 saatte ön sipariş rekoru kırdı.

06.05.2020 - 09:54

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararının (Megxit) üzerindeki sır perdesi aralanıyor. İkilinin tarihi kararı ve yeni hayatları Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitapta anlatılacak.
Harry ve Meghan'ın hayatının duyulmamış detaylarının yer alacağı kitabı, kraliyet muhabiri Omid Scobie ve ödüllü yapımcı Carolyn Durand kaleme alacak.

Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitap 11 Ağustos'ta dijital olarak 20 Ağustos'ta ise yazılı olaırak dünya çapında piyasaya sürülecek.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın haberi doğrulamasıyla kitap Amazon'da ön sipariş rekoru kırdı.
Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) 24 saatte en çok satan kitaplar listesinde 1 numaraya yerleşti.


Amazon'da kitabın açıklamasında şöyle denildi: 

“Harry ve Meghan'ın gerçek hikayesini çok az kişi biliyor. Bu kitap, Harry ve Meghan'ın hayatının bilinmeyen ayrıntılarını bir araya getirerek, çiftin suyun her iki tarafında onlara rahatsızlık veren birçok söylenti ve yanılgıyı ortadan kaldırmak için manşetlerin ötesine geçmeyi vaat ediyor. Özgün bir şekilde ve çifte en yakın olanların katılımıyla yazılmış olan Finding Freedom, geleneği yıkmaktan korkmayan, spot ışıklarının uzağında yeni bir yol çizmeye kararlı, kendilerini dünyada derin bir fark yaratacak olan insani bir miras oluşturmaya adamış, kendinden emin, etkili ve ileri görüşlü bir çiftin dürüst, ayrıntılı ve uzlaştırıcı bir portresidir.

Kitabın ortak yazarı Omid Scobie, ön sipariş rekorunu "Hoş bir sürpriz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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