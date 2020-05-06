Prens Harry ve Meghan Markle'ın Finding Freedom kitabı çıkmadan rekor kırdı

Amazon'da kitabın açıklamasında şöyle denildi:

“Harry ve Meghan'ın gerçek hikayesini çok az kişi biliyor. Bu kitap, Harry ve Meghan'ın hayatının bilinmeyen ayrıntılarını bir araya getirerek, çiftin suyun her iki tarafında onlara rahatsızlık veren birçok söylenti ve yanılgıyı ortadan kaldırmak için manşetlerin ötesine geçmeyi vaat ediyor. Özgün bir şekilde ve çifte en yakın olanların katılımıyla yazılmış olan Finding Freedom, geleneği yıkmaktan korkmayan, spot ışıklarının uzağında yeni bir yol çizmeye kararlı, kendilerini dünyada derin bir fark yaratacak olan insani bir miras oluşturmaya adamış, kendinden emin, etkili ve ileri görüşlü bir çiftin dürüst, ayrıntılı ve uzlaştırıcı bir portresidir.