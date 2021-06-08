Prens Harry'nin kızına Lilibet adını vermek için Kraliçe Elizabeth'ten izin aldığı ortaya çıktı

VERİLEN İSİMLE MARKLE'IN ANNESİ DE SEVİNDİRİLDİ

Kraliçe’nin, aile arasındaki lakabının torununa isim olarak verilmesinden memnun olup olmadığı İngilizler arasında tartışılıyor. Kraliyet yorumcusu Angelia Levin, “Good Morning Britain” programında, “Bence Kraliçe mutsuz, çünkü Sussex çifti kendisine kabalık yaptı. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Kraliçe’ye karşı oldukça büyük bir kabalık” yorumunda bulundu.

Gazeteci Afua Adom ise “Kraliçe’nin mutsuz olduğunu söylemek saçmalık. Bu isim aynı zamanda Meghan’ın annesi Doria’ya da bir gönderme. Çünkü o, Meghan’ı küçükken ‘çiçek’ diye çağırıyormuş” diye konuştu. Lili isminde, İngilizcesi ‘lily’ olan zambak çiçeğine bir atıf bulunuyor.