Prens Harry'nin kızına Lilibet adını vermek için Kraliçe Elizabeth'ten izin aldığı ortaya çıktı

ntv.com.tr 08.06.2021 - 10:50
Prens Harry, 4 Haziran Cuma günü dünyaya gelen kızına Lilibet ‘Lili’ Diana adını vermeden önce Kraliçe Elizabeth’ten izin aldı. Page Six’in haberine göre, Lilibet adı, Kraliçe Elizabeth’in aile arasındaki lakabı olduğu için Harry, önce büyükannesinden izin istedi.
36 yaşındaki Harry, 2020’de kraliyet sorumluluklarını bırakıp ABD’ye yerleşmiş olsa da, son verdiği röportajlarda kraliyeti suçlayıcı ifadeler kullanarak sarayda bomba etkisi yaratmış olsa da büyükannesine yakınlığını korudu.
PRENS PHILIP "LILIBET" DİYORDU
Bazı kraliyet yorumcuları Harry’nin ‘Lilibet’ adını seçmesini kaba ve küçük düşürücü bularak, sadece Prens Philip’in Kraliçe’ye Lilibet diye hitap ettiğini hatırlatsa da, Harry’nin büyükannesinden doğum öncesinde izin aldığı haberi, yorumcuları boşa çıkardı.
BÜYÜKANNESİNİ ARADI
Kraliyet kaynakları, Harry’nin, eşi Meghan Markle Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde doğum yapmadan önce büyükannesi Elizabeth’i aradığını doğruladı.
Lilibet Diana’nın doğumundan sonra Harry ve 39 yaşındaki Meghan, yaptıkları açıklamada, “Lili, adını, aile arasında lakabı Lilibet olan büyük büyükannesi Kraliçe’den almıştır” dedi.
Lilibet, aynı zamanda ikinci adını da 1997 yılında 36 yaşındayken Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden büyükannesi Prenses Diana’dan aldı.
VERİLEN İSİMLE MARKLE'IN ANNESİ DE SEVİNDİRİLDİ
Kraliçe’nin, aile arasındaki lakabının torununa isim olarak verilmesinden memnun olup olmadığı İngilizler arasında tartışılıyor. Kraliyet yorumcusu Angelia Levin, “Good Morning Britain” programında, “Bence Kraliçe mutsuz, çünkü Sussex çifti kendisine kabalık yaptı. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Kraliçe’ye karşı oldukça büyük bir kabalık” yorumunda bulundu.
Gazeteci Afua Adom ise “Kraliçe’nin mutsuz olduğunu söylemek saçmalık. Bu isim aynı zamanda Meghan’ın annesi Doria’ya da bir gönderme. Çünkü o, Meghan’ı küçükken ‘çiçek’ diye çağırıyormuş” diye konuştu. Lili isminde, İngilizcesi ‘lily’ olan zambak çiçeğine bir atıf bulunuyor.
Meghan ve Harry çiftinin öncek gün açıkladığı doğum haberinin ardından kraliyet sözcüsü, “Kraliçe, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi, Cambridge Dükü ve Düşesi bilgilendirildiler ve Sussex Dükü ile Düşesi’nin kızlarının doğum haberinden mutluluk duydular” açıklamasını yaptı.
Prens Charles ile eşi Camilla ve Prens William ile eşi Kate Middleton da sosyal medya hesaplarından Sussex çiftine tebrik mesajı gönderdi.
2018’de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin 6 Mayıs 2019’da oğulları Archie dünyaya gelmişti.