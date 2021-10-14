Prens William'dan Jeff Bezos ve Elon Musk’a uzay turizmi eleştirisi

Haberler 14.10.2021 - 13:42
Pandemi döneminde servetlerini üst üste katlayan en zenginler konumundaki teknoloji devleri uzay turizmi işini vızır vızır ilerletirken, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük torunu Prens William, "Dünya'yı kurtarmak uzay turizminden önce gelmeli" tepkisini gösterdi.
'Gençlerde kaygı sendromu yaratıyor'
Kendisi tarafından finanse edilip 'tarihteki en prestijli küresel çevre ödülü' diye nitelenen Earthshot Ödülleri'nin bu ay açıklanması öncesi BBC'nin Newscast programına konuşan Prens William, 'gelecekleri temelden tehdit altındaki genç kuşaklardaki iklim felaketi endişesine' dikkat çekti. "Son derece sinir bozucu ve kaygı yaratıcı" diye ekledi.