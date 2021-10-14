Prens William'dan Jeff Bezos ve Elon Musk’a uzay turizmi eleştirisi

Uzay rekabetini ticari uçuşlarla körükleyen Jeff Bezos ve Elon Musk'a İngiltere'den tepki geldi. Prens William Earthshot Ödülleri öncesi yaptığı konuşmada iklim krizini çözmek yerine uzay turizmi yarışına girişilmesini eleştirdi.

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Yeryüzündeki iklim krizine atıf yapan Cambridge Dükü, girişimcilerin uzay turizminden önce Dünya'yı kurtarmakla uğraşması gerektiğini söyleyerek "Büyük zihinler bu gezegeni onarma çabasına odaklanmalı, bundan sonra gidip yaşanılacak yeri bulma çabasına değil" dedi.

'Gençlerde kaygı sendromu yaratıyor'

Kendisi tarafından finanse edilip 'tarihteki en prestijli küresel çevre ödülü' diye nitelenen Earthshot Ödülleri'nin bu ay açıklanması öncesi BBC'nin Newscast programına konuşan Prens William, 'gelecekleri temelden tehdit altındaki genç kuşaklardaki iklim felaketi endişesine' dikkat çekti. "Son derece sinir bozucu ve kaygı yaratıcı" diye ekledi.

'Gezegenimizden vazgeçmeyin'



Birleşik Krallık tahtı için babası Galler Prensi Charles'dan sonra ikinci sırada yer alan William, 'yeryüzünün geleceği için çözümler düşünmek yerine gezegenden vazgeçip uzay yollarına düşmemek gerektiğini' söyledi.

Uzay Yolu dizisinde Atılgan gemisinin Kaptan Kirk'ünü oynamasıyla tanınan Wiliam Shatner'in dün dizideki Spock karakterine fiziksel olarak benzetilen Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos' un uzay şirketi Blue Origin'in (Mavi Köken) aracıyla Dünya'nın yörüngesine seyahat etmesi gündem oldu. Diğer ABD'li teknoloji devi Elon Musk ile Britanyalı milyarder iş insanı Sir Richard Branson 'ın uzay turizmi seferleri de manşetlerden inmiyor.

Karbon salımına uzay seferi katkısı



BBC'ye 'uzaya gitmekle hiç ilgilenmediğini' aktaran Prens William, 'uzay seferlerinin neden olduğu muazzam karbon salımının temel bir sorun olduğuna' dikkat çekti.





3 çocuk babası William, yetişkinlere, içlerindeki çocukla temas kurmaları ve açık havada olmanın kendilerine ne çok şey ifade ettiğini hatırlayıp gelecek nesilleri nelerden mahrum ettiklerini düşünmeleri çağrısını yaptı.

'8 yaşındaki oğlum 30 yıl sonra aynı çağrıyı yapmasın'



Kraliçe'nin bu yıl ölen eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, onun oğlu ve kendi babası Prens Charles'ın iklim değişikliğiyle ilgili ilk uyarıları yapanlar olduğunda tepki çektiklerini hatırlatan William, kendi oğlu George '30 yıl sonra hala gezegeni kurtarmaktan söz ederse bunun tam bir felaket olacağını' dile getirdi.