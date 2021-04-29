Priyanka Chopra'dan Joe Biden'a çağrı: Aşıları Hindistan'la paylaşın

Priyanka Chopra, Twitter'da "ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya’dan, yani G7 grubundaki zengin ülkelerden daha fazla aşıyı acil olarak paylaşmalarını istiyoruz" mesajını paylaştı.

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29.04.2021 - 07:32

Hindistan'da kriz büyürken, ünlü Bollywood yıldızıBD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı yaptı.



Corona virüs vaka ve ölüm sayılarının üst üste rekor kırdığıda kriz büyürken, ünlüyıldızı Priyanka Chopra, 'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı yaptı.

Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği Twitter mesajında "Kalbim parçalanıyor. Hindistan Kovid-19 nedeniyle acı çekiyor. ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti. AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullandı.

Chopra, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün paylaştığı tweet'te, "ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan, yani G7 grubundaki zengin ülkelerden daha fazla aşıyı acil olarak paylaşmalarını istiyoruz" diye yazdı.





Ülkesinde corona virüs krizinin son bir haftada hızla büyüdüğünü kaydeden Chopra, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da nüfusun çok küçük bölümü aşı olabilirken ABD'nin fazladan milyonlarca aşı sipariş edebildiğini belirterek "Bu nedenle ABD ve diğer zengin ülkeler aşıları bir an önce Hindistan gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Ölenlerin sayısı 195 bini, vaka sayısıysa 17 milyonu aştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısını, ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını söylemişti. ABD Başkanı Biden da, önceki gün Hindistan'daki koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkeye yardım göndereceklerini belirtmişti.