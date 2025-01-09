Psikiyatrist açıkladı: Aşk bombardımanı başarısız ilişkilerde gizli bir suçlu mudur?
Aşk bombardımanı, birinin ilişkinin başlarında partnerine aşırı ilgi, şefkat ve hediyeler yağdırarak yoğun bir duygusal bağ oluşturduğu, sağlıksız dinamiklere ve kontrol sorunlarına yol açan manipülatif bir flört taktiğidir. Duygusal istismarı önlemek için bu işaretleri tanımak ve ele almak çok önemlidir.
Romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında gerçek olamayacak kadar iyi görünen biriyle hiç tanıştınız mı veya çıktınız mı? İlişkiler büyümek için zaman, çaba ve sevgi gerektirirken, bu tür insanlarla olan ilişki en başta çok mükemmel görünür. Sizi sürekli arar veya mesaj atarlar ve zamanlarının çoğunu sizinle geçirmek isterler; veya ilişkinin başlarında size sevgi, şefkat ve hediyeler yağdırırlar ve aranızdaki bağ en başından itibaren çok güçlü görünür. O zaman sizi uyaralım, muhtemelen aşk bombardımanına uğruyorsunuzdur. Son yıllarda önemli ölçüde ilgi gören bir flört trendi. Peki aşk bombardımanı nedir ve ilişkinizi nasıl etkiler?