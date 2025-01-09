Psikiyatrist açıkladı: Aşk bombardımanı başarısız ilişkilerde gizli bir suçlu mudur?

ARDINDAKİ GERÇEK NE?

Aşk bombardımanının ardındaki gerçek motivasyon kişiden kişiye değişebilse de, raporlar bunun esas olarak narsisizm, güvensizlik veya bir kişinin ilişkideki derin kontrol duygusu gibi psikolojik sorunlardan kaynaklandığını öne sürüyor.

Bazı yaygın nedenler şunlardır:



1. "Bu, başka bir kişiye bir nesne gibi davranmayı ve onları sevgileri için borçlu hissettirmeyi içeren narsisistik bir girişimdir. Bir kişinin reddedilme konusundaki kendi güvensizliğinden kaynaklanan aşırı telafi edici bir davranıştır," diyor Dr. Swetha Gullapalli.



Narsisistik eğilimleri olan kişiler genellikle aşk bombardımanını romantik partnerlerinin gözünde ideal versiyonlarını yaratmanın bir yolu olarak kullanırlar. Bu, partnerlerinin ilişkiye erken dönemde duygusal olarak yatırım yapmasını sağlar. Bu başarıldığında, üstünlük duygusunu göstermek veya sürdürmek için onları değersizleştirebilir veya terk edebilirler. Bu nedenle narsisistler genellikle ilişkinin ilerleyen dönemlerinde partnerlerine kötü davranma eğilimindedir, partnerleri ise başlangıçta olduğu gibi her şeyin düzelmesini ve ilişkiyi sürdürmeyi ummaya devam eder. Ancak, partnerleri ancak çok daha sonra aşık olmak için manipüle edildiklerini ve böylece aldatılmış hissettiklerini fark ederler.