Psikiyatrist açıkladı: Aşk bombardımanı başarısız ilişkilerde gizli bir suçlu mudur?

Peki, kişi kendini aşk bombardımanına karşı nasıl koruyabilir? Bu sorulduğunda Dr. Gullapalli, "Aşk bombardımanı, diğer insanların duygularını kontrol etme ve ihmal etmenin bir işaretidir. Dengesiz bağlanma kalıplarıyla büyüyenlerin bu tür ilişkilere çekilme olasılığı daha yüksektir." dedi.



"Bu, partnerimizden onay alma konusundaki çaresizliğimize bağlı olarak ilk aşamalarda sıklıkla göz ardı edilen bir kırmızı bayraktır. Üzgün ​​olduğumuzda, kafamızdaki şeylerle rezonansa girdiği için etrafımızdaki üzüntüye çekildiğimizi anlayın. Güvensizlik, güvensizliği doğurur." Stephen Chbosky'nin 'The Perks of Being a Wallflower' kitabında yazdığı gibi, "Hak ettiğimizi düşündüğümüz sevgiyi kabul ederiz" ve haklı olarak da öyle.

Peki bir partner seçmenin doğru yolu nedir? Dr. Swetha Gullapalli'nin vurguladığı gibi, öz sevgi ve içimizde güvende olmak cevap gibi görünüyor, "Mutlu olduğumuzda en iyi kararları veririz."