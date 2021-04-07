Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki

FORBES'UN ZENGİNLER LİSTESİNDE

Öte yandan Beyonce ile 2008'den bu yana evli olan üç çocuk babası Jay-Z, Forbes dergisinin yayımladığı 2021'in en zenginleri listesine 1,4 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 141'inci sıradan girdi.