Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki

Beyonce'nin rap şarkıcısı eşi Jay-Z, üzerinde Kenya’daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtüyle Kenyalı Müslümanların tepkisini çekti.

07.04.2021 - 07:48

Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 1
Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rap'çi Shawn Corey Carter'ın giydiği ve üzerinde Kenya’daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörte Kenyalı Müslümanlardan tepki yükseldi.
Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 2
Riyadha Camisi Genel Sekreteri Abubakar Badawy, tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye’ye yazdığı mektupta, tişörtü giyen kişilerin bar ve kulüp gibi yerlerde çektirdikleri fotoğrafların rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 3
​Mektupta, "Lamu halkına ve camiye gerçekten saygı duyduğunuzu bize göstermeniz için caminin resmini tişörtten kaldırmanızı rica ediyoruz" denildi.
Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 4
Sahil Dinler Arası Din Adamları Konseyi (CICC) Başkanı Mohamed Abdulkadir de Lukoye'nin Riyadha Camisi gibi bir dini sembolün dünyevi şeylerle ilişkilendirmesinin mantıksız olduğunu söyledi.
Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 5

Jay-Z geçen hafta bir lokantaya girerken üzerinde Riyadha Camisi'nin olduğu 'Lamu' tişörtüyle görülmüştü.

19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi, hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.

Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki - 6

FORBES'UN ZENGİNLER LİSTESİNDE

Öte yandan Beyonce ile 2008'den bu yana evli olan üç çocuk babası Jay-Z, Forbes dergisinin yayımladığı 2021'in en zenginleri listesine 1,4 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 141'inci sıradan girdi.

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