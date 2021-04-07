Rap şarkıcısı Jay-Z'nin tişörtüne Kenyalı Müslümanlardan tepki

07.04.2021 - 07:48
Jay-Z geçen hafta bir lokantaya girerken üzerinde Riyadha Camisi'nin olduğu 'Lamu' tişörtüyle görülmüştü.
19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi, hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.
FORBES'UN ZENGİNLER LİSTESİNDE
Öte yandan Beyonce ile 2008'den bu yana evli olan üç çocuk babası Jay-Z, Forbes dergisinin yayımladığı 2021'in en zenginleri listesine 1,4 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 141'inci sıradan girdi.