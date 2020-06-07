Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian istifa etti: Yerime siyahi birini alın

07.06.2020 - 12:44 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 13:03
"KIZIMA CEVAP VEREBİLMEK İÇİN YAPTIM
Serena Williams ile Eylül 2017'de bir kızları olan Ohanian, "Bunu, ileride siyahi kızı şu soruyu sorduğunda cevap vermesi gereken bir baba olarak söylüyorum: Ne yaptın?" ifadesini kullandı.
Ohanian, ayrıca eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyahi toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladığını da sözlerine ekledi.
Kaepernick, vakıf çatısı altında, Minneapolis'te ve ABD’nin diğer şehirlerinde polisin öldürdüğü George Floyd için protestolara katılanlar için kaynak ve yardım sağlamayı amaçlayan Yasal Savunma Girişimi adlı yeni bir fon başlatmıştı.