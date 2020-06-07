Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian istifa etti: Yerime siyahi birini alın

Şampiyon tenisçi Serena Williams ile evlenerek magazin basınının da dikkatini çeken sosyal medya platformu Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian, ileride siyahi kızının sorusuna cevap verebilmek için şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu. Ohanian, şirketten yerine siyah bir adayı almalarını istediğini söyledi.

07.06.2020 - 12:44 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 13:03

Ünlü tenis yıldızı Serena Williams ile evli olan, sosyal paylaşım platformu Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararıyla ilgili Instagram sayfasında bir video yayınlayan Ohanian, "15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit'i kurdum. Doğru olanı yapmak için çok geç kalındı. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMA CEVAP VEREBİLMEK İÇİN YAPTIM

Serena Williams ile Eylül 2017'de bir kızları olan Ohanian, "Bunu, ileride siyahi kızı şu soruyu sorduğunda cevap vermesi gereken bir baba olarak söylüyorum: Ne yaptın?" ifadesini kullandı.

Reddit'ten yönetim kurulundaki pozisyonunun 'siyah bir adayla' doldurulmasını istediğini belirten Ohanian, şirketteki hissesinden kazanacağı parayı ırkçılığa karşı siyahlara hizmet için kullanacağını belirtti.

Ohanian, ayrıca eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyahi toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladığını da sözlerine ekledi.

Kaepernick, vakıf çatısı altında, Minneapolis'te ve ABD’nin diğer şehirlerinde polisin öldürdüğü George Floyd için protestolara katılanlar için kaynak ve yardım sağlamayı amaçlayan Yasal Savunma Girişimi adlı yeni bir fon başlatmıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER