Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian istifa etti: Yerime siyahi birini alın

İstifa kararıyla ilgili Instagram sayfasında bir video yayınlayan Ohanian, "15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit'i kurdum. Doğru olanı yapmak için çok geç kalındı. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum" ifadelerini kullandı.