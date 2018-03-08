Renee Zellweger, Judy Garland’i canlandırdı (Rolleri uğruna değişen oyuncular)

CHRISTIAN BALE

ABD'li aktör Christian Bale yeni filminde canlandıracağı eski ABD Başkanı George W.Bush'un yardımcısı Dick Cheney rolü için formunu bir kez daha bozdu. Kariyeri boyunca bir çok rol için defalarca 20 kilo ve üzerinde değişim yaşayan Bale'in son halinin yeni bir kilo rekoru olduğu tahmin ediliyor.