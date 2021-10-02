Rihanna'ya kültürel temellük suçlaması

Rihanna, son Savage X Fenty moda şovunda siyahi olmayan modellerin saçlarının örülü olması nedeniyle eleştiri ve kültürel temellük suçlamalarıyla karşı karşıya.

AMAZON'DA YAYINLANDI



Gigi Hadid, Adriana Lima, Vanessa Hudgens ve Emily Ratajkowski gibi yıldızların markanın iç çamaşırlarıyla podyumda yürüdüğü şarkıcının üçüncü Savage X Fenty moda şovu cuma Amazon'da yayımlandı.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ





Bununla birlikte etkinliğin yayımlanmasından kısa süre sonra hem Ratajkowski hem de Hudgens'ın saçlarının örülü olması nedeniyle pek çok izleyicinin bazı modeller için seçilen saç stilleriyle ilgili endişelerini paylaşması siyahi kültürünün temellüküne dair tartışmayı alevlendirdi.

RİHANNA İÇİN İLK DEĞİL



Sosyal medyada pek çok kişi siyahi olmayan modellerin saçlarını örgülerle şekillendirme seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken diğerleriyse Rihanna'yı ve iç çamaşırı markasını savundu.



Bu, Rihanna'nın Savage X Fenty moda şovları nedeniyle kültürel temellükle ilk suçlanışı değil. 33 yaşındaki şarkıcı geçen yıl, içinde İslami hadis sample'ı içeren Coucou Chloe'nin Doom adlı parçasını kullanması üzerine aldığı eleştiriler sonrası özür dilemişti.

Fenty'nin kurucusu o dönem bu "dürüst ama dikkatsiz hata" için özür dilemiş ve "kasıtlı yapılmasa da rahatsız edici, devasa hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna" teşekkür etmişti.



Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi ünlüler de geçmişte geleneksel olarak siyahi kültüründe kullanılan saç modelleri sebebiyle kültürel temellük suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

KÜLTÜREL TEMELLÜK NE DEMEK?



*(Temellük bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malları sahiplenme, üzerine alma anlamında kullanılsa da kültürel temellük (cultural appropriation) özellikle ABD'de 2000'lerin başında popülerleşen bir kavram. Çoğunlukla ezilen gruplara mensup liberal ve solcu entelektüeller arasında ortaya çıkan, farklı kültürlerin sahihliğine yeni bir değer atfetme eğilimi anlamında kullanılır. Daha çok Batı’nın yoga pratiklerinden, siyah Amerikalıların Afrika kıyafetleri giymesine, moda tasarımcılarının yabancısı oldukları tasarım unsurlarını kullanmalarını vb konuları eleştirmek için tercih edilir)







Ada Masalı 16. yeni bölüm fragmanı