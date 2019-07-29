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Rio'dan Tokyo'ya: Olağanüstü bir kadınsın

La Casa De Papel'in yıldızları Miguel Herran ve Ursula Corbero birlikte paylaştıkları poz binlerce beğeni aldı

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    La Casa De Papel'de birbirine aşık Rio ve Tokyo karakterlerini canlandıran İspanyol yıldızlar Miguel Herran ve Ursula Corbero Instagram'dan karşılıklı övgüler yağdırdı.
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    Miguel Herran, Ursula ile olan fotoğrafının altına, "Bana her zaman yardım ettin ve bana sana verebileceğimden çok daha fazla şey öğrettin... Çünkü sen inanılmaz bir arkadaşsın ve olağanüstü bir kadınsın" notunu düştü. Ursula Corbero ise "Seyahat arkadaşım, seninle bu kadar çok şey paylaşmak çok güzel. Sen çok değerlisin" karşılığını verdi. Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon, Ursula Corbero'nun ise 9 milyon takipçisi var. İşte La Casa De Papel'in Tokyo'su hakkında merak edilenler... 

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    La Casa De Papel'de Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero İspanyol dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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    28 yaşındaki İspanyol oyuncunun diziyle birlikte yıldızı parladı ve Instagram'daki takipçisi sayısı kısa sürede 2.5 milyonu aştı. 3. sezonun sonunda ise bu sayı 9 milyonu aştı.
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    13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu birçok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu.
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    İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corberó; kariyerine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle devam etti.
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    Asıl kendini ve yeteneğini kanıtlaması Física o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisiyle oldu; bu rolle çok sayıda ödülün de sahibi oldu.
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    2018 yılında ünlü oyuncu El Arbol de la Sangre adlı gerilim filmi, diğeri Proyecto Tiempo: La Llave adlı bilim kurgu filmi olmak üzere izleyici karşısına çıktı.
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    Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.
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    Oyunculuğunun yanı sıra Corbero aynı zamanda We Are Water (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun da destekçileri arasında yer alıyor.
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    Namıdiğer Tokyo doğum büyüdüğü ülkesinin takımlarından Barcelona'yı destekliyor.
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    Corbero, özel hayatında ise Arjantinli oyuncu Chino Darín ile 2016 yılından beri birliktelik yaşıyor.
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    İşte La Casa De Papel ile yıldızı parlayan manken ve oyuncu Corberó'nun Instagram paylaşımlarından bazıları...
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