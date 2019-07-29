Rio'dan Tokyo'ya: Olağanüstü bir kadınsın

Miguel Herran, Ursula ile olan fotoğrafının altına, "Bana her zaman yardım ettin ve bana sana verebileceğimden çok daha fazla şey öğrettin... Çünkü sen inanılmaz bir arkadaşsın ve olağanüstü bir kadınsın" notunu düştü. Ursula Corbero ise "Seyahat arkadaşım, seninle bu kadar çok şey paylaşmak çok güzel. Sen çok değerlisin" karşılığını verdi. Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon, Ursula Corbero'nun ise 9 milyon takipçisi var. İşte La Casa De Papel'in Tokyo'su hakkında merak edilenler...