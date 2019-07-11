La Casa de Papel'e 4 yeni şehir ismi (3 karakter daha katıldı)
Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonunun karakter posterleri görücüye çıktı. 19 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak dizinin yeni sezonununun 3 yeni isim dahil oldu. Geçtiğimiz sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.
1
YENİ KATILANLAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
2
Luka Peros - Marsilya
3
Hovik Keuchkerian - Bogota
4
Itziar Ituno - Lizbon (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo)
5
Alvaro Morte - El Profesor
6
Ursula Corbero - Tokyo
7
Miguel Herrán - Rio
8
Pedro Alonso - Berlin
9
Darko Peric - Helsinki
10
Jaime Lorente - Denver
11
Esther Acebo - Stockholm
12
Alba Flores - Nairobi
13
İşte La Casa de Papel yeni sezondan yansıyan kareler...