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La Casa de Papel'e 4 yeni şehir ismi (3 karakter daha katıldı)

Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonunun karakter posterleri görücüye çıktı. 19 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak dizinin yeni sezonununun 3 yeni isim dahil oldu. Geçtiğimiz sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.

  • 1

    YENİ KATILANLAR

    YENİ KATILANLAR
    Rodrigo de la Serna - Palermo
  • 2

    Luka Peros - Marsilya
  • 3

    Hovik Keuchkerian - Bogota

  • 4

    Itziar Ituno - Lizbon 
    (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo)
  • 5

    Alvaro Morte - El Profesor
  • 6

    Ursula Corbero - Tokyo
  • 7

    Miguel Herrán - Rio
  • 8

    Pedro Alonso - Berlin
  • 9

    Darko Peric - Helsinki
  • 10

    Jaime Lorente - Denver
  • 11

    Esther Acebo - Stockholm
  • 12

    Alba Flores - Nairobi
  • 13

    İşte La Casa de Papel yeni sezondan yansıyan kareler...
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