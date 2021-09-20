RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve televizyon kişiliği RuPaul, 11’inci Emmy ödülünü kazanarak en çok Emmy ödülü kazanan siyah olarak tarihe geçti.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 11:07

RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 1

Tam adı RuPaul Andre Charles olan Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve televizyon kişiliği RuPaul, ”Drag Race“ adlı programıyla, en çok ödül kazanan siyah olarak Emmy tarihine geçti.

60 yaşındaki RuPaul, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “RuPaul’s Drag Race” adlı programıyla 2018’den bu yana Emmy’de defalarca ödül kazandı.

RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 2

Dün akşam Los Angeles’taki Live’s Event Deck’te gerçekleşen 73. Emmy Ödülleri töreninde ortağı Michelle Visage ile sahneye çıkan RuPaul, konuşmasında, “Şovumuzda dünyanın her yerinden harika çocuklarımızın hepsine teşekkür ederim. Cesaret hikayelerini ve bu zor hayatla nasıl baş ettiklerini anlattıkları için çok iyi niyetliler. Bu sizin için ve izleyen tüm çocuklar için. Burada sizi bekleyen bir aileniz var” dedi.

RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 3

13 sezondur ekrana gelen programın 14’üncü sezonunun da yayınlanacağı duyuruldu. Program, ABD’nin dışında İngiltere, Kanada, İspanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Filipinler’de de yayınlanıyor.

RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 4
Reality show tarzındaki yarışmada katılımcılar, "Amerika'nın bir sonraki drag süper starı" olmak için yarışıyor.
RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 5

Sunucu RuPaul ayrıca programda danışmanlık ve jüri üyeliği de yapıyor. Programdaki diğer jüri üyeleri arasında Michelle Visage, Ross Mathews ve Carson Kressley yer alıyor. 

RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı - 6
Programın adı, drag queen ve drag racing sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor.

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