RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı

Dün akşam Los Angeles’taki Live’s Event Deck’te gerçekleşen 73. Emmy Ödülleri töreninde ortağı Michelle Visage ile sahneye çıkan RuPaul, konuşmasında, “Şovumuzda dünyanın her yerinden harika çocuklarımızın hepsine teşekkür ederim. Cesaret hikayelerini ve bu zor hayatla nasıl baş ettiklerini anlattıkları için çok iyi niyetliler. Bu sizin için ve izleyen tüm çocuklar için. Burada sizi bekleyen bir aileniz var” dedi.