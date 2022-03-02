Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 09:37
Ukrayna-Rusya savaşına ünlüler cephesinden sesler yükselmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk da “Savaşa hayır” diyenler arasına katıldı.
Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.
Shayk, “Savaşa hayır” sözleriyle başladığı paylaşımında, UNICEF ve Ukrayna Kızılhaç’ına bağışta bulunduğunu belirtti. Ünlü model, takipçilerinden de ellerinden geldiğinde bağış yapmalarını istedi.
Siyah-beyaz barış işareti görseli eşliğinde mesajını paylaşan bir çocuk annesi Shayk, “Dünya barışı için dua ediyorum” dedi.
Shayk, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna’ya destek veren ilk Rus ünlü değil.
Ünlü oyuncu Milla Jovovich de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına tepki gösterdi.
Rus asıllı Ukrayna doğumlu oyuncu, iki ülke arasında yaşananlarda ikiye bölünmüş gibi hissettiğini açıkladı. 46 yaşındaki Resident Evil yıldızının sosyal medya paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Doğduğum yer olan Ukrayna'da olan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve bütün insanlar bombalanıyor. İnsanlar saklanıyor. Kanım ve köklerim hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan geliyor. Ortaya çıkan vahşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünmüş hissediyorum" dedi.