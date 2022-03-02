Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki

"İKİYE BÖLÜNMÜŞ HİSSEDİYORUM"

Rus asıllı Ukrayna doğumlu oyuncu, iki ülke arasında yaşananlarda ikiye bölünmüş gibi hissettiğini açıkladı. 46 yaşındaki Resident Evil yıldızının sosyal medya paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Doğduğum yer olan Ukrayna'da olan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve bütün insanlar bombalanıyor. İnsanlar saklanıyor. Kanım ve köklerim hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan geliyor. Ortaya çıkan vahşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünmüş hissediyorum" dedi.