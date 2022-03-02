Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Ukrayna-Rusya savaşına tepki göstererek Ukrayna halkı için yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 09:37

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki - 1

Ukrayna- savaşına ünlüler cephesinden sesler yükselmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk da “Savaşa hayır” diyenler arasına katıldı.

Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki - 2

Shayk, “Savaşa hayır” sözleriyle başladığı paylaşımında, UNICEF ve Ukrayna Kızılhaç’ına bağışta bulunduğunu belirtti. Ünlü model, takipçilerinden de ellerinden geldiğinde bağış yapmalarını istedi.

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki - 3

Siyah-beyaz barış işareti görseli eşliğinde mesajını paylaşan bir çocuk annesi Shayk, “Dünya barışı için dua ediyorum” dedi.

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki - 4

Shayk, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna’ya destek veren ilk Rus ünlü değil.

Ünlü oyuncu Milla Jovovich de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına tepki gösterdi.

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki - 5

"İKİYE BÖLÜNMÜŞ HİSSEDİYORUM"

Rus asıllı Ukrayna doğumlu oyuncu, iki ülke arasında yaşananlarda ikiye bölünmüş gibi hissettiğini açıkladı. 46 yaşındaki Resident Evil yıldızının sosyal medya paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Doğduğum yer olan Ukrayna'da olan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve bütün insanlar bombalanıyor. İnsanlar saklanıyor. Kanım ve köklerim hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan geliyor. Ortaya çıkan vahşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünmüş hissediyorum" dedi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER