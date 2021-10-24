Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı

ABD’de bir kişinin öldüğü Rust filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi.

Haberler 24.10.2021 - 08:26

Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı - 1
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı Rust filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.

Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı - 2
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Rust filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı - 3
Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil” yazdığı ifade edildi.

Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı - 4
Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Rust setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı ortaya çıktı - 5
Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. 
Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.

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