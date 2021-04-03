Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin

Rusya'da yapılan bir ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin en seksi erkeği seçildi.

03.04.2021 - 13:30

Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 1
Bir internet sitesi tarafından 22 Mart -1 Nisan arasında 300'den fazla bölgeden bin kadın ve bin erkeğin katılımıyla Rusya'nın en seksi erkeği anketi düzenlendi.
Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 2
Erkek katılımcıların yüzde 18'i, kadınların yüzde 17'si 68 yaşındaki Vladamir Putin'e oy verdi.

Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 3
Geçen yıl da benzer sonuçlara ulaştıklarını kaydeden internet sitesi, "Ruslar hâlâ Vladimir Putin'in ülkenin en çekici ünlü erkeği olduğunu düşünüyor. Hiçbir aktör, atlet ya da siyasetçi onunla yarışamaz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 4
Atletik vücuduyla sık sık kameraların önüne geçen Rus lider, ankette çift haneli rakamlara ulaşan tek erkek olurken, en yakın rakipleri arasında Dimitri Nagiyev, Danila Kozlovski ve Konstantin Kabenski gibi ünlü oyuncular yer aldı. Bu isimlerin oy oranlarıysa yüzde 2-3'te kaldı.

Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 5
Erkek katılımcıların yüzde 19'u da Rusya'nın en seksi erkeğinin kendileri olduğunu söyledi.

Rusya'nın en seksi erkeği seçildi: Kazanan açık ara farkla Vladimir Putin - 6

Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı görevinde kalmasının önünü açan yasa tasarısı geçen ay meclisin alt kanadından geçmişti.

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