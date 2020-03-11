Sahte hesaptan Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi

Haberin BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden @BBCNewsTonight adlı sahte Twitter sayfasından yayıldığı ortaya çıktı. Ancak sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede Twitter’da pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı, 300 binin üzerinde etkileşim aldı.