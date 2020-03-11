Sahte hesaptan Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi

ntv.com.tr 11.03.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:47
Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi.
30 yaşındaki İngiliz oyuncu, kamuyouna iddianın doğru olmadığı açıklamasını yaptı.
Haberin BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden @BBCNewsTonight adlı sahte Twitter sayfasından yayıldığı ortaya çıktı. Ancak sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede Twitter’da pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı, 300 binin üzerinde etkileşim aldı.
BCC’nin internet sayfasına link verilen sahte hesap mesajında, “Son dakika: Daniel Radcliffe’in corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun, virüse yakalanan ilk ünlü olduğu doğrulandı” denildi.
Radcliffe hakkında corona virüs haberini yayan hesabın sahte olduğu anlaşılınca pek çok Twitter kullanıcısı, bu hesaba tepki gösterdi.
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı başkarakter Harry Potter rolüyle tanınan İngiliz oyuncu, 2001'den 2011'ye kadar Emma Watson ve Rupert Grint ile birlikte sekiz Harry Potter filminde oynayarak yıldız oldu.