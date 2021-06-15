Salma Hayek formda kalma sırrını açıkladı

Marvel'ın merakla beklenen Eternals filminin yıldızlarından Salma Hayek vücudunu formda tutabilmek için günde sadece 5 dakikalık egzersiz yaptığını söyledi.

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15.06.2021 - 07:02

Geçen yıl paylaştığı bikinili fotoğraflar la hayranlarını şaşırtan Salma Hayek' in fit kalabilmek için basit reçeteler uyguladığı ortaya çıktı. Independent Türkçe'nin haberine göre, 54 yaşındakioyuncu yaptığı egzersizler hakkında konuştu.

Hayek "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" dedi.



Bir çocuk annesi Hayek her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtti.





Meksika doğumlu oyuncu "Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum" dedi.

Hayek "Yorulduğunuz için yaşlandıkça bu daha da zorlaşır. Ancak asıl durduğunuzda yaşlanmaya başlayacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.





2017'de vizyona giren Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filminin devamı niteliğindeki The Hitman's Wife's Bodyguard filminde yer alan Meksikalı aktris zorlu sahnelerin hepsinin altından kendisinin kalktığını ve bunun epey eğlenceli olduğunu ifade etti.





Salma Hayet "Dövüş sahnelerine bayılıyorum. Bu filmde en sevdiğim şey birkaç adamla tek başıma dövüştüğüm rutindi. Çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Salma Hayek'in Instagram'da paylaştığı öne çıkan fotoğraflardan bazıları....