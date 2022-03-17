Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

“Beni en çok mutlu eden yerde olmak istiyorum” diyen Bullock, “Çalışırken işimi çok ciddiye alıyorum. Artık 7/24 sadece çocuklarımla ve ailemle birlikte olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bullock’un 12 yaşında Louis ve 10 yaşında Laila adında iki çocuğu var.