Sarah Jessica Parker'dan taciz itirafı

Sex and the City ile dünya çapında üne kavuşan Sarah Jessica Parker da MeToo hareketine katıldı. Parker, büyük bir sinema yıldızının uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını açıkladı.
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Dünyaca ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker
, kariyerinin erken dönemlerinde büyük bir film yıldızı tarafından uygunsuz davranışlara maruz kaldığını itiraf etti.
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Kariyerinin başında cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen 53 yaşındaki oyuncu, olayın hangi projede yaşandığını ve bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi.
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Yıldız oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, o zamanlar neden daha cesur davranmadığımı bilmiyorum" dedi.
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Parker ayrıca film sektöründeki değişimi desteklemeye kararlı olduğunu belirterek ücret eşitliği, güvenli çalışma ortamları ve sektördeki kadınlar için daha iyi bir eğitim çağrısında bulundu.
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Son olarak Burada ve Şimdi (Blue Night) filminde Vivienne karakterine hayat veren 53 yaşındaki oyuncu birkaç ay önce kendisinin de "cinsel tacizden payını aldığını" söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.