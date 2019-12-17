Sefirin Kızı dizisinin konusu (Sefir ne demek?)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, sezonun merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı dün akşam seyirciyle buluştu. İşte Sefirin Kızı'nın konusu ve ilk detayları...

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Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor. 

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

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Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

Sefirin Kızı, Sefirin Kızı hakkında bilmeniz gerekenler, Sefirin Kızı böblüm detayları, Sefirin Kızı konusu, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

Sefirin Kızı, Sefirin Kızı hakkında bilmeniz gerekenler, Sefirin Kızı böblüm detayları, Sefirin Kızı konusu, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu

Sefirin Kızı'nın konusu

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. 

Sefirin Kızı fragmanı (Tıkla izle)

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Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

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Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

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Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sefirin Kızı, Sefirin Kızı hakkında bilmeniz gerekenler, Sefirin Kızı böblüm detayları, Sefirin Kızı konusu, Sefirin Kızı oyuncu kadrosu

SEFİR NE DEMEK? 

Arapça kökenli ve isim olarak kullanılan "sefir" kelimesi; "elçi" anlamına geliyor.

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