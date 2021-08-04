Selena Gomez hayranlarından böbrek nakli şakasına tepki

ntv.com.tr 04.08.2021 - 11:32
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’in hayranları 2017 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren sanatçıyla ilgili yapılan bir şakadan dolayı tepkili. Paramount+ dizisi The Good Fight, Gomez’in böbrek nakli hakkında yaptığı espri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.
29 yaşındaki Amerikalı sanatçının hayranları, Gomez’in verdiği yaşam mücadelesi ile ilgili dizide yapılan gönderme için Twitter’da tepkilerini dile getirdi.
DİZİDE SELENA GOMEZ GÖNDERMESİ
The Good Fight dizisinin 5. sezonunun 4. Bölümünde, Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) ve Jim (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor. Jay, günümüzde bir insanın toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim karakteri buna “Selena Gomez’in böbrek nakli” şeklinde yanıt veriyor.
"SAYGI DUYUN!"
Gomez’in böbrek naklinin ‘yasak konular’ arasında olduğu söylenerek ti’ye alınması, dizinin ilgili bölümü yayınlandıktan sonra, Gomez’in hayranlarını harakete geçirdi. Sosyal medyada, “İnsanlar ne zaman bunu yapmayı bırakacak? Selena Gomez’e saygı duyun!” şeklinde tepkiler yükseldi.
“Selena Gomez’e saygı” tweet’leri sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Bir hayranı, “Selena Gomez’in böbrek naklini bir trend olarak mı kullanıyoruz şimdi? Medyada bu defalarca yaşandı ve artık durması lazım” şeklinde yorum yazdı.
Ünlü şarkıcı Eylül 2017’de lupus hastalığı (kelebek hastalığı) tedavisi kapsamında böbrek nakli ameliyatı geçirdi. Yakın arkadaşı ve aynı zamanda oyuncu olan Francia Raisa, Gomez’e böbreğini bağışladı.
The Good Fight dizisi, Selena Gomez’in sağlık sorunlarıyla alakalı espri yapan tek dizi değil. Kasım 2020’de Peacock televizyon kanalının Saved By the Bell komedisinde bir sahnede, duvar yazısında “Selena Gomez’in böbreği var mı ki?” yazısı görülüyordu.
Bölüme gelen olumsuz tepkiden sonra dizinin yapımcıları, Peacock kanalı ve NMCUniversal şirketi özür dilemişti. Yetkililer, “Özür diliyoruz. Amacımız Selena Gomez’in sağlık durumunu küçümsemek değildi. Onun ekibiyle iletişime geçtik ve Selena Gomez’in kurduğu yardım kuruluşu Selena Gomez Lupus Araştırma Fonu’na bağış yaptık” açıklamasında bulunmuştu.