Selena Gomez hayranlarından böbrek nakli şakasına tepki

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’in hayranları 2017 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren sanatçıyla ilgili yapılan bir şakadan dolayı tepkili. Paramount+ dizisi The Good Fight, Gomez’in böbrek nakli hakkında yaptığı espri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

29 yaşındaki Amerikalı sanatçının hayranları, Gomez’in verdiği yaşam mücadelesi ile ilgili dizide yapılan gönderme için Twitter’da tepkilerini dile getirdi.