Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası

ntv.com.tr 25.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 11:43
Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten yeni işbirliği. Ama bu kez müzik alanında değil. İşbirliğinin konusu, dondurma. Gomez ve Blackpink, Ice Cream adlı ortak single çalışmasından sonra birlikte dondurma markası yarattı.
Pembe renkli vanilyalı dondurma ‘Cookies & Cream Remix’, 28 Ağustos’ta single ile aynı gün piyasaya çıkacak.
Serendipity, Stephen Bruce tarafından 1954 yılında New York’ta açıldı. Marilyn Monroe, Andy Warhol, Jacqueline Kennedy gibi isimler restoranın müdavimleri arasında yer alıyordu. Restoranın Tokyo ve Florida’da da şubeleri bulunuyor.
Mutfağa ilgi duyan Gomez, son olarak HBO Max kanalında ‘Selena + Chef’ adlı yemek programını yapmıştı.