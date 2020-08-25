Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink, ortak single çalışmasının ardından dondurma markası işbirliği yaptı. Pembe vanilyalı dondurma, Ice Cream adlı single ile aynı gün piyasaya çıkacak.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 11:43

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası - 1

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten yeni işbirliği. Ama bu kez müzik alanında değil. İşbirliğinin konusu, dondurma. Gomez ve Blackpink, Ice Cream adlı ortak single çalışmasından sonra birlikte dondurma markası yarattı.

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası - 2

Pembe renkli vanilyalı dondurma ‘Cookies & Cream Remix’, 28 Ağustos’ta single ile aynı gün piyasaya çıkacak.

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası - 3
Sosyal medya hesabından dondurma markasını tanıtan Gomez, “Temelde cennettir ve her lokması lezzetlidir” ifadesini kullandı. Gomez aynı zamanda dondurulmuş sıcak çikolatayı sevdiren restoran ve marka Serendipity 3'e yatırımcı olacağını da duyurdu.
Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası - 4

Serendipity, Stephen Bruce tarafından 1954 yılında New York’ta açıldı. Marilyn Monroe, Andy Warhol, Jacqueline Kennedy gibi isimler restoranın müdavimleri arasında yer alıyordu. Restoranın Tokyo ve Florida’da da şubeleri bulunuyor.

Selena Gomez ve K-pop grubu Blackpink’ten dondurma markası - 5

Mutfağa ilgi duyan Gomez, son olarak HBO Max kanalında ‘Selena + Chef’ adlı yemek programını yapmıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER