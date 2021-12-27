Seray Sever hamile olduğunu açıkladı

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında Eray Sünbül (38) ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten bebek haberi geldi.

Sever, Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Çiftin ikiz bebek beklediği öğrenildi.

Hamile olduğunu üç aydır herkesten sır gibi saklayan Sever, nazardan korktuğu için bebeklerinin müjdesini dördüncü ayında verdi. Bebeklerin cinsiyeti ise henüz belli değil.