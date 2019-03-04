Serenay Sarıkaya Alice Müzikali'nin temposuna dayanadamı, hastanelik oldu

1 Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnelenmeye devam ediyor. Alice Müzikali'nin başrollerini Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim ile paylaşan Serenay Sarıkaya yoğun tempoya dayanamadı ve hastanelik oldu.

2 Alice Müzikali için yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, o anları ve yaşadığı yorgunluğu sosyal medya hesabından paylaştı.







3 "AYAKTA ZOR DURUYORUM"



Bunu buraya koymak istedim çünkü hatırlamak istedim. İçinde olduğum bu yeni dünyanın bana yaşattığı her şey, iyi veya kötü her tecrübe çok kıymetli benim için. Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyorum. Bazen kaldırabileceğimden daha fazla stres ve gerginlik taşıyorum. Kolay değil yıllardır içinde bulunduğum televizyon, sinema oyunculuğundan çok farklı bir şey bu sahne.

4 Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. "Ben bugün çok hastayım, gelemeyeceğim" diyemiyorsun. "Hasta nasıl olabilirsin ya? Nasıl dikkat etmezsin kendine! İlk defa çıktığın nasıl belli işte!" diye kızıyorsun bir de üstelik. Sahneye çıkmamak korkutmaya başlıyor seni. (Bir de tiz notalara çıkamamak) Kendini daha çok dinlemeye, kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun...



