Serenay Sarıkaya: Hatalarıma da sahip çıktım (Alice)

'ZİRVEDEYIM DERSEN GERİ SAYARSIN'

Kendimi zirvede görmüyorum çünkü benim için şu an ulaştığım bir yer ya da 'Tamam şimdi oldum' diyebileceğim bir yer hiçbir zaman yok. Gelişim her zaman devam ediyor. Zirvedeyim dediğin an geri saymaya başlarsın.

Hayatımda yaptığım seçimlerden memnunum. Doğrularımla, yanlışlarımla bunlar benim seçimlerim. Hata yapmamak için uğraşmadım. Hatalarıma da sahip çıktım, ondan öğrenecek bir şey vardı, cebime tecrübe olarak koyup yoluma devam ettim. Hayatta her şey bir öğreti.