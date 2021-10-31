Sette kazayla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin ilk kez konuştu

Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren savcı, "suçlamalar masada" sözleri ile olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı, detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.

Savcı, sette "muazzam miktarda mermi bulunduğunu" ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.