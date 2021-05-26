Shameless yıldızı Emmy Rossum anne oldu

Ünlü yıldızın hamileliği, dünya çapında hayran kitlesi olan Shameless dizisinin nisanda yayınlanan finalinde özel bir geri dönüşle yer almamasını da açıklıyor. O dönemde, dizinin showrunner’ı John Wells, verdiği röportajda, Rossum’un diziye dönmek istediğini ancak Covid salgınının bu durumu zorlaştırdığını söylemişti.

Rossum, 2019'da diziye veda etmişti.