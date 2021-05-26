Shameless yıldızı Emmy Rossum anne oldu

ntv.com.tr 26.05.2021 - 07:28
Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum anne oldu. Sam Esmail ile evli olan oyuncu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında önceki gün bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu.
34 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hamilelik fotoğraflarıyla birlikte bebeğinin ayak izini gösteren fotoğrafı paylaşarak, bir kızı olduğunu açıkladı.
Rossum ve yapımcı eşi, hamilelik sürecini kamuoyundan saklı tuttu. Rossum, anne olduğunu açıklayana kadar Instagram sayfasında, sadece yüzünü yakından gösteren fotoğraflara yer verdi.
Ünlü yıldızın hamileliği, dünya çapında hayran kitlesi olan Shameless dizisinin nisanda yayınlanan finalinde özel bir geri dönüşle yer almamasını da açıklıyor. O dönemde, dizinin showrunner’ı John Wells, verdiği röportajda, Rossum’un diziye dönmek istediğini ancak Covid salgınının bu durumu zorlaştırdığını söylemişti.
Rossum, 2019'da diziye veda etmişti.
Rossum ile eşi Sam Esmail, 2015’te evlendi.
Tam adı Emmanuelle Grey Rossum olan oyuncu, Shameless dizisindeki rolüyle Altın Küre ödülüne aday gösterildi. Oyuncu, Shameless dizisinde altı kardeşin en büyüğü ve tüm sorumluluğunu alan Fiona karakterini canlandırdı.