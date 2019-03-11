Emmy Rossum, Shameless dizisine veda etti
ntv.com.tr
Shameless dizisinde Fiona Gallagher rolüne hayat veren Emmy Rossum, diziye dokuzuncu sezonda veda etti.
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Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, diziye veda etti. 32 yaşındaki ABD’li oyuncu, rol aldığı son bölüm yayınlanmadan önce Instagram’dan veda mesajı yayımladı.
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Rossum, “Bu akşam son bölüm. İşte sekiz yıl önce sette çekilmiş bir fotoğrafım. Bugün 110 bölüm oldu. Shameless ailesi ve sadık seyircimize minnettarım. Sevgiyle izlemeye devam edeceğim ve sonraki bölümde neler olacağını merakla bekliyorum” notunu paylaştı.
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Rossum, dizinin 2011’deki prömiyerinden bu yana Fiona Gallagher rolüne hayat verdi. Dizi, dokuzuncu sezon bölümleriyle devam ediyor.
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BAFTA ödüllü İngiliz dizisinin Amerikan versiyonu olan Emmy ödüllü Shameless, aykırı konusuyla fark yarattı. John Wells’in yazdığı ve Christopher Chulack’ın yönettiği, Paul Abbott projesi Shameless dizisi, alkolik bir baba, evi terk eden anne ve 6 çocuğun hikayesini ele alıyor.
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Shameless bu karanlık tablodan sıkı bir dram yerine, trajikomik bir hikaye çıkarmayı başarıyor.
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6En büyük kardeş Fiona'nın ayakta tutmaya çalıştığı ailesi, her geçen gün biraz daha uçuruma sürüklenirken, işler bir türlü düzelmek bilmiyor.