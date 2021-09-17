Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı

Son dönemde yaşadığı büyük acıyla konuşulan olan usta oyuncu Sharon Stone, şimdi de cömertliğiyle gündemde.

17.09.2021 - 14:48

Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 1

Daha birkaç gün önce nezaket ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla konuşulan Sharon Stone, önceki gece yemek yediği bir restoranda ödediği hesabın neredeyse iki katı kadar bahşiş bıraktı. ABD'nin New York kentindeki Manhattan, Soho'da bir restorana giden 63 yaşındaki Sharon Stone burada yemek yedi. Yiyip içtikleri için 250 dolar (yaklaşık 2 bin 144 TL) hesap ödeyen Stone, kendisine hizmet eden garsona da belki de hayatının sürprizini yaptı.

Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 2
Stone, garsona 600 dolar (yaklaşık 5 bin 147 TL) bahşiş bıraktı. Stone'a kalsa bunu kimseye duyurmayacaktı ama restoranın sahibi Keith McNally, olup biten Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 3
Stone'un yemek yediği restoranın yanı sıra başka restoranları da bulunan 70 yaşındaki McNally, Instagram'da "Ünlü müşterimizin adını asla açıklamayacağıma dair yeminimi bozacağım. Çünkü dün geceki o müşteri, garsonuna karşı aşırı derecede cömert olan Sharon Stone’du” diye yazdı.
Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 4
Keith McNally paylaşımda "Garsona 250 dolarlık hesap için 600 dolarlık bahşiş bıraktı!" diyerek sürdürdü mesajını. McNally, paylaşımında Stone'un, restoranın açık hava bölümünde oturduğunu da vurgulayarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bayan Stone’un mahremiyetini şiddetle koruyacağım ve Temel İçgüdü’nün yıldızının tam olarak nerede oturduğunu açıklamayacağım. Ama kısacası soldaki dördüncü masada oturdu.”
Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 5
Sharon Stone, önceki gün Instagram hesabından nezaket ile ilgili bir paylaşım yapmıştı. Stone, "Birine zayıflıklarını hatırlatmak yerine gücünüzden vermek" yazdığı bu paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, garsona bahşiş sürprizi yaptığı restoranda yemek yedikten sonra The Eyes of Tammy Faye'in galasına katıldı.

Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı - 6

AİLE BÜYÜK BİR ACI YAŞADI

Sharon Stone ve ailesi, ünlü yıldızın henüz 11 aylıkken hayata veda eden yeğeni ve vaftiz oğlu River'ın organlarının bağışlanmasıyla da gündemde bir süredir. ET'e konuşan Stone, minik River'ın bağışlanan organları sayesinde üç kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti.

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