Sharon Stone hesabın iki katı bahşiş bıraktı

Daha birkaç gün önce nezaket ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla konuşulan Sharon Stone, önceki gece yemek yediği bir restoranda ödediği hesabın neredeyse iki katı kadar bahşiş bıraktı. ABD'nin New York kentindeki Manhattan, Soho'da bir restorana giden 63 yaşındaki Sharon Stone burada yemek yedi. Yiyip içtikleri için 250 dolar (yaklaşık 2 bin 144 TL) hesap ödeyen Stone, kendisine hizmet eden garsona da belki de hayatının sürprizini yaptı.