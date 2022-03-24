Şişkinliği azaltmanın yolları

Bir gün kendinizi sıkı ve formda hissediyorsunuz, ama ertesi gün mecburen bol eşofmanınızı ve oversize tişörtünüzü tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. Herkesin yaşadığı şişkinlik hissinden bahsediyoruz. Şişkin hissetmenizin birçok nedeni olabilir; belki adetiniz yaklaşıyor ya da arkadaşlarınızla pizza gecesinde limiti aştınız...

Şişkin bir mide, midede dolgunluk, basınç veya sıkışma hissinin ne kadar rahatsız edici olduğunu yaşayan herkes bilir. Uzmanlar, şişkinliğin genellikle 24 saat içinde kendi kendine geçtiğini söylerken, sürecin ilerlemesine yardımcı olacak ve şişkinliğin oluşmasını önleyecek bazı kısa ve uzun vadeli çözümleri şöyle sıralıyorlar: