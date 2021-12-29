Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı

Arnold Schwarzenegger'in hizmetçisiyle yasak aşkından çocuğunun ortaya çıkması nedeniyle Maria Shriver ile 25 yıllık evliliği 10 yıl önce sona erdi. Mal paylaşımı nedeniyle süren boşanma davası resmen sona erdi.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 09:57

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 1

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, 10 yıldır ayrı olduğu eşi Maria Shriver ile resmi olarak boşandı. Çiftin boşanmasının 10 yıla kadar uzamasının nedeni, boşanma anlaşması üzerinde uzlaşmaya varamamalarıydı.

İkilinin 400 milyon dolarlık mal varlığını ikiye bölerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 2

1986 yılında evlenen ve 2011’de ayrılan Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın evlenmeden önce bir sözleşme yapmadıkları biliniyor.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 3

HİZMETÇİYLE YASAK AŞK SKANDALI

İkilinin ayrılığı, 74 yaşındaki Schwarzenegger’ın evlerinin uzun süreli çalışanı Mildred Baena’dan (60) yasak aşk çocuğunun ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. Schwarzenegger’in evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğu Joseph Baena, şimdi 24 yaşında.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 4

OĞLUNU 15 YIL BOYUNCA SAKLADI

Eski California Valisi olan Schwarzenegger, Joseph Baena’nın babası olduğunu 15 yıl boyunca sakladı. Mildred Baena da 2011’e kadar, oğlunun, şimdi eski kocası olan Rogelio Baena olduğunu söyledi.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 5

Joseph Baena’nın Arnold Schwarzenegger’e benzerliği, Maria Shriver’ı (66), Mildred Baena’yı sorgulamaya itti. Sonunda Mildred Baena da gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Bunun sonunda da Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver ayrılma kararı aldı.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 6

Arnold Schwarzenegger, 2015’te verdiği bir röportajda, “Bu, onun (Joseph Baena) için çok zor bir durumdu. Çocuklarım için çok zordu. Ailem için çok zordu. Herkes için zordu. Ama oldu ve şimdi de çözmek zorundayız” demişti.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 7

Terminatör filminin yıldızının Maria Shriver ile Katherine (32), Christina (30), Patrick (28) ve Christopher (24) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

Skandal ayrılıktan 10 yıl sonra Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı - 8

AYRILSALAR DA YAN YANA GELDİLER

10 yıllık ayrılık sürecinde Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver başkalarıyla flört etseler de çocukları için bir araya gelip fotoğraf çektirmekten çekinmedi. Aktörün yasak aşk çocuğu Joseph Baena da şimdi gayrimenkul şirketinde çalışıyor.

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