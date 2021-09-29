Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı

Kısa süre önce Miami'de 11 milyon dolara lüks bir ev satın alan Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, bu defa Los Angeles'taki evlerini 15,2 milyon dolara sattı. İşte 10 yatak odalı, 11 banyolu devasa evin özellikleri...

ntv.com.tr 29.09.2021 - 07:05 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 07:08

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 1

Geçen yaz kızları dünyaya gelen Game of Thrones’un yıldızı, İngiliz oyuncu Sophie Turner ile Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, bir aile olarak büyümelerinin yanı sıra servetlerine de serbet katıyor.

25 yaşındaki Turner ile 32 yaşındaki Jonas, Los Angeles şehrindeki Encino semtinde yer alan lüks malikanelerini 15,2 milyon dolara sattı.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 2

1400 metrekarelik bir alana sahip olan evin 10 yatak odası, 11 büyük banyosu ve üç de küçük banyosu bulunuyor.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 3

Ünlü çift, ana binanın yanı sıra konuk evi de yer alan mülkü 2019’da 14,1 milyon dolara satın almış, bu yıl haziran ayında satışa çıkarmıştı.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 4

Lüks malikanenin içinde spa salonu, spor salonu, göz alıcı dev avizeler, özel ses sistemi, modern sinema salonu ve özel güvenlik sistemi yer alıyor.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 5

Bahçedeki havuz, ana bina ile iki yatak odalı misafir evini birbirinden ayırıyor.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 6

Evin ayrıca dört araçlık garajı, şarap mahzeni, geniş avlusu da dikkat çekiyor.

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 7
Turner ve Jonas çifti, geçtiğimiz günlerde Miami’de 11 milyon dolara yeni ev satın almıştı. Çift, 4400 Island Road'da yer alan deniz kıyısındaki eve, California'daki malikanelerini 16,8 milyon dolara satışa çıkarmalarından üç ay sonra sahip olmuştu. Yeni evin 6 yatak odası ve 8,5 banyosu bulunuyor.
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 8
İşte Sophie Turner ve Joe Jonas'ın 15,2 milyon dolara sattığı evin fotoğrafları...
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 9
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 10
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 11
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 12
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 13
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 14
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 15
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 16
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 17
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 18
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 19
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 20
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 21
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 22
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 23
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 24
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 25
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 26
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 27
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 28
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 29
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 30
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 31
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 32
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 33
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 34
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 35
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 36
Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - 37

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