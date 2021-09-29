Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı

ntv.com.tr 29.09.2021 - 07:05 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 07:08
Geçen yaz kızları dünyaya gelen Game of Thrones’un yıldızı, İngiliz oyuncu Sophie Turner ile Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, bir aile olarak büyümelerinin yanı sıra servetlerine de serbet katıyor.
25 yaşındaki Turner ile 32 yaşındaki Jonas, Los Angeles şehrindeki Encino semtinde yer alan lüks malikanelerini 15,2 milyon dolara sattı.
1400 metrekarelik bir alana sahip olan evin 10 yatak odası, 11 büyük banyosu ve üç de küçük banyosu bulunuyor.
Ünlü çift, ana binanın yanı sıra konuk evi de yer alan mülkü 2019’da 14,1 milyon dolara satın almış, bu yıl haziran ayında satışa çıkarmıştı.
Lüks malikanenin içinde spa salonu, spor salonu, göz alıcı dev avizeler, özel ses sistemi, modern sinema salonu ve özel güvenlik sistemi yer alıyor.
Bahçedeki havuz, ana bina ile iki yatak odalı misafir evini birbirinden ayırıyor.
Evin ayrıca dört araçlık garajı, şarap mahzeni, geniş avlusu da dikkat çekiyor.