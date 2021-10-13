Sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun ölüm nedeni belli oldu: Boğularak öldürüldü, 4 hafta sonra bulundu

ABD’de nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone ol Paylaş













ABD'nin Wyoming eyaletinde nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve Gabby olarak bilinen ünlü YouTube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito 'nun ölümünü konuşuyor.

Adli tıp uzmanı Brent Blue, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu söyledi.







Bu sonuç karavan hayatı videoları ile tanınan Petito'nun nişanlısı tarafından öldürüldüğü şüphesini güçlendirdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan adli tabip konuyla ilgil "Ne yazık ki, bu ülke çapındaki aile içi şiddet sonucu yaşanan pek çok ölümden sadece biri" ifadelerini kullandı.

Petito, en son 26 Ağustos'ta canlı görülmüş, ve cansız bedeni 19 Eylül'de batı Wyoming'deki Bridger-Teton Ulusal Ormanı'ndaki Spread Creek Dağınık Kamp Alanı yakınında bulunmuştu.







NELER YAŞANMIŞTI?



Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, dört aylık bir kros gezisi ve milli parklarda kamp yapmak için 2 Temmuz'da donanımlı minibüsleriyle yola çıkmış, Gabrielle, 11 Eylül'de, ailesinin 13 gündür kendisinden haber alamaması sonra kayıp olarak bildirilmişti.

NİŞANLISI ŞÜPHELERİN ODAĞINDA



Gabrielle, erkek arkadaşı Laundrie Florida'daki evine onsuz döndükten tam on gün sonra, kayıp olarak bildirildi. Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie eylül ayından beri kayıp. Kayıp nişanlı davanın tek sanığı konumunda

. Gabrielle ile paylaştığı karavan ile Florida'ya giden Laundrie, bir avukat tuttu ve Gabrielle’in ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemeyi reddetti.