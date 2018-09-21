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Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal'a Barış Yurtçu'dan evlilik teklifi

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol alan Deniz Baysal'a müzisyen sevgilisi Barış Yurtçu'dan evlilik teklifi geldi.

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    Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla evlilik yolunda ilerliyor.
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    Baysal, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Barış Yurtçu'da evlilik teklifi aldı.
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    Yurtçu, sevgilisi Deniz Baysal'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Çiftin arkadaşlarının da katıldığı evlilik teklifine Baysal, 'Evet' yanıtını verdi.
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    27 yaşındaki oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Evet evet evet!" notuyla duyurdu.
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    Baysal, sürpriz evlilik teklifinden kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.
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