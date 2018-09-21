Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol alan Deniz Baysal'a müzisyen sevgilisi Barış Yurtçu'dan evlilik teklifi geldi.
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Söz'ün Derya'sı Deniz Baysal,
Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla evlilik yolunda ilerliyor.
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Baysal, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Barış Yurtçu'da evlilik teklifi aldı.
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Yurtçu, sevgilisi Deniz Baysal
'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Çiftin arkadaşlarının da katıldığı evlilik teklifine Baysal, 'Evet' yanıtını verdi.
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27 yaşındaki oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Evet evet evet!" notuyla duyurdu.
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Baysal
, sürpriz evlilik teklifinden kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.