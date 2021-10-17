Star'ın yeni dizisi Sana Söz'de bu ikiliye dikkat!

BİRLİKTE SAVAŞACAKLAR



Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’yı canlandıracak. Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif ile başta çatışacak ama tanıdıkça ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.