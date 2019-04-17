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Survivor 2019 son bölümde kim elendi? (Birleşme partisinde kimler sahne alacak?)

Survivor 2019'un son bölümünde kim gitti? sorusu yanıt buldu. Yapılan ada konseyinde Kyriakos ve Tony'den en az oyu alan Tony adaya veda etti. Birleşme partisinde sahne alacak sanatçılar ise Seda Sayan ve Murat Boz olarak açıklandı. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...

  • 1

    49. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 49. bölümü ödül oyunuyla başladı.

    Çıtır Tavuk ödüllü oyunu 10-8 Siyah Takım kazandı.
  • 2

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    Yapılan ada konseyinde Yunan yarışmacılar Kyriakos ve Tony ada konseyine çıktı.

    En az SMS oyunu alan Tony yarışmaya veda etti.
  • 3

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    Son bölümde ayrıca Acun Ilıcalı birleşme partisi hakkında konuştu. Ilıcalı, "Seda Sayan ve Murat Boz şu an adada. Çok güzel bir Birleşme Partisi bizi bekliyor" dedi.
  • 4

    47. GEÇMİŞ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 47. son bölümünde iletişim ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 

    İletişim oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda Seda kazandı.
  • 5

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    Takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 

    Siyah takım oyunu 10-8 kazandı.
  • 6

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    Dokunulmazlık sonuçlarına göre Beyaz takım ada konseyine gitti. 

    Konseyde adı en çok yazılan Kyriakos ve Tony haftanın eleme adayları olarak belirlendi.
  • 7

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    Sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk yarışmacılardan Hikmet ve Sude, Yunan yarışmacılardan Dalaka ve Kyriakos oldu.
  • 8

    46. GEÇMİŞ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 46. bölümünde erzak ve dokunulmazlık oyunları oynandı. 

    Nefes kesen ve bayrak oyununa kalan erzak oyunu 10-9 siyah takımın oldu.
  • 9

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    Diğer mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlığında yaşandı. 

    Zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10-5 siyah takım kazandı.
  • 10

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    İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
  • 11

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