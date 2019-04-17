Survivor 2019 son bölümde kim elendi? (Birleşme partisinde kimler sahne alacak?)

1 49. YENİ BÖLÜM Survivor 2019'un 49. bölümü ödül oyunuyla başladı.



Çıtır Tavuk ödüllü oyunu 10-8 Siyah Takım kazandı.

2 Yapılan ada konseyinde Yunan yarışmacılar Kyriakos ve Tony ada konseyine çıktı.



En az SMS oyunu alan Tony yarışmaya veda etti.

3 Son bölümde ayrıca Acun Ilıcalı birleşme partisi hakkında konuştu. Ilıcalı, "Seda Sayan ve Murat Boz şu an adada. Çok güzel bir Birleşme Partisi bizi bekliyor" dedi.

4 47. GEÇMİŞ BÖLÜM Survivor 2019'un 47. son bölümünde iletişim ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.



İletişim oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda Seda kazandı.

5 Takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.



Siyah takım oyunu 10-8 kazandı.

6 Dokunulmazlık sonuçlarına göre Beyaz takım ada konseyine gitti.



Konseyde adı en çok yazılan Kyriakos ve Tony haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

7 Sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk yarışmacılardan Hikmet ve Sude, Yunan yarışmacılardan Dalaka ve Kyriakos oldu.

8 46. GEÇMİŞ BÖLÜM



Nefes kesen ve bayrak oyununa kalan erzak oyunu 10-9 siyah takımın oldu. Survivor 2019 'un 46. bölümünde erzak ve dokunulmazlık oyunları oynandı.Nefes kesen ve bayrak oyununa kalan erzak oyunu 10-9 siyah takımın oldu.

9 Diğer mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlığında yaşandı.



Zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10-5 siyah takım kazandı.

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