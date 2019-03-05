Survivor 2019 son bölümde ödül ve sembolü kim kazandı? (Türkiye-Yunanistan'a 2 isim daha)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve sembolü kim kazandı? sorusu yanı buldu. Ödül oyunu Türkiye takımının oldu. Survivor'a bu akşam Türk takımından biri veda edecek. Acun Ilıcalı, "2 takıma da birer yarışmacı daha katılacak" açıklaması yaptı. İşte detaylar ve Survivor 2019'un fotoğrafları...
-
1
19. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 19. bölümü ödül oyunuyla devam etti.
Dürüm döner, kola ve patates ödüllü oyun oynandı.
Yunan takımına 10-7 üstünlük sağlayan Türk takımı yarışın galibi oldu.
-
2Diğer mücadele ise bilgisayar ödüllü sembol oyununda yaşandı.
Bireysel yarışılan oyunu Hakan Kanık kazandı.
-
3Acun Ilıcalı, ekrana gelen yarışmanın ardından Survivor Panaroma isimli programa katıldı.
-
4"Son olarak 2 takıma da birer yarışmacı daha katılacak" diyen Ilıcalı, "Bu kişiler eski yarışmacılardan mı olacak yoksa yeni bir isim mi olacak henüz Yunan prodüksiyon ile kararlaştırmadık" ifadelerini kullandı.
-
5
18. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 10-9 Yunanistan takımının oldu.
Finale ve bayrak oyununa kalan mücadeleyi de Yunan takımı 3-2 kazandı.
-
6Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Yusuf'a gitti
Fıstık ezmeli sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri Türkiye takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Dalaka oldu.
-
7
17. GEÇMİŞ BÖLÜMHeyecanlı mücadelerin yaşandığı yarışmaya erzak oyunu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunları oynandı.
-
8Survivor'da ilk olarak ödülün patates, mercimek ve ayçiçek yağı olduğu erzak oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan oyunda, Seda kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
-
9Sabriye ile Dalaka arasında müthiş bir rekabetin yaşandığı oyunu 10-6 skoruyla Yunanistan takımı kazanmayı başardı.
-
10
Ödül oyununun yanı sıra dokunulmazlık oyunu da oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu oyunu 10-8 skoruyla Türkiye takımı kazandı.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21