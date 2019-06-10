Survivor'da eleme adayları kim oldu? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularını cevapları belli oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunun Beyaz takım kazandı. Siyah takımdan Dimitra ile Spyros eleme adayı oldu. Ada konseyinde sürpriz ödülü duyan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. İşte Survivor 91. bölümde yaşananlar.
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Survivor Türkiye Yunanistan dün yayınlanan 91. bölümde yarışmacılar aileleriyle görüntülü konuşabilmek için mücadele ettiler.
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Aile özlemi nedeniyle oldukça zorlu geçen oyunda kazanan isimler Seda ve Bora oldu.
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Seda ödüle Okay'ı, Bora ise Sude'yi götürdü. Aileleriyle görüntülü konuşma şansı bulan yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadı.
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Günün ikinci mücadelesinde ise takımlar dokunulmazlık oyunuiçin karşı karşıya geldi. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunun Beyaz takım 10-8 kazandı. TV8'de...
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Ada konseyinde ise Acun yeni bir sürpriz ile yarışmacıların karşısına çıktı.
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İki oyun oynayacaklarını ve kazanan takımdan her yarışmacının ailesinden bir kişinin Dominik’e geleceğini duyan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.
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Ada konseyinde Survivor Siyah takımda Yunan yarışmacıların oyları ile Spyros, Türk yarışmacıların oyları ise Dimitra haftanın elenme adayı oldu.