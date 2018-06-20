Survivor'dan elenen Ümit Karan Ünlüler Takımı'nı yakan ismi söyledi

1 Eski milli futbolcu Ümit Karan Survivor 2018 hakkında konuştu. İşte Ümit'in açıklamalarından satırbaşları:

2 "Hilmi Cem'le zaman zaman görüşüyorduk ama 2013'ten sonra o çocuk yapısıyla arkadaş olamadım. Aradan 5 sene geçti, karşıma olgun bir Hilmi Cem çıktı. İnanılmaz, karakteri oturmuş. Bir önceki Survivor'a göre hatalarını düzeltmiş bir Hilmi Cem gördüm. Hiçbir şeye karışmadı, kimseye yakınlık göstermedi."

3 "Ona yakınlık gösterdiler, ama Murat'a da ilk başta mesafeli durdu. Adam gibi adam olmuş. İnanılmaz düzgün davranıyor. Ben onu çok seviyorum. Tanıdığım Hilmi Cem'e göre büyük bir değişim yaşamış ve iyi bir değişim. "

4 Nagihan'ın sayı aldıktan sonra kendisine nispet yapmasıyla ilgili konuşan Ümit Karan "Nagihan ile uğraşmaya kimse cesaret edemedi, bir tek ben cesaret edebildim. O yüzden sürekli bana geliyordu" dedi.

5 Karan sözlerine şöyle devam etti: "Nagihan yarışırken onu bozmazsan mutlaka sayı alıyor. Ben de rakip oyuncuyum. Benim bir şey yapmam lazım ki sayı almasın. Yarışırken etrafı dinleyebiliyor. Nagihan'ı bu şekilde oyundan düşürmeye çalışıyorduk. "

6 "Bizim kızlar Nagihan'ı dışladı. Bu bir gerçek. Bu performanstan ziyade ikili ilişkilerden kaynaklıydı"

7 "Ben şampiyon olamayacağımı biliyordum. Murat karşı tarafın oyuncusu. Ben ona atış öğrettim. Herkes iyi olsun ki rekabet artsın iyi bir oyun ortaya çıksın istiyordum. Ben hep iyi niyetliydim."

8 Ümit Karan, Mustafa Kemal ile neden vedalaşmadın? sorusuna "Mustafa Kemal ben giderken ayağa kalkmadı. Kalksaydı centilmenlik gösterebilirdim" diye cevap verdi.

9 Karan "Mustafa Kemal konsey öncesi beni yazacağını söyledi. 'Sen beni yazarsan ben elenirim. Adem'i yaz' dedim. Bize strateji yapma şansı vermedi. Herkese sordu ama kendi bildiğini yaptı. Kapıda bana söylüyorsan ben orada bir şey yapamam. Sonuç ortada. Merve gitti, Sema gitti, kendisi gitti. Takımı yaktı" dedi

10 Ümit Karan'ın Survivor mücadelesinden kareler...

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