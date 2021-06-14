Tacizci, Kylie Jenner’ın evine zorla girmeye çalıştı

ISRAR ETTİ

Jenner’ın evinde çalışan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polise teslim edilen şahsın daha önce de eve defalarca geldiği ve kendisinden evin önünü terk etmesi istendiğinde bir süre itiraz etse de sonunda evden uzaklaştığı bildirildi.

TMZ’nin haberine göre, bu defa durum farklıydı ve tacizci, güvenlik görevlilerinin ısrarlarına rağmen Jenner ile yüz yüze görüşmeden evden ayrılmamakta ısrar etti. Polis çağıran görevliler, tacizciyi, polis gözaltına alana kadar etkisiz hale getirdi.