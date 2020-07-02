Kylie Jenner danışmanlık şirketiyle davalık oldu

En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını sahtecilik yüzünden kaybeden Kylie Jenner, şimdi de danışmanlık şirketiyle davalık oldu. Jenner, markasının satışlarının durdurulması kriziyle karşı karşıya.

02.07.2020 - 11:38

Kylie Jenner danışmanlık şirketiyle davalık oldu

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Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner (22) yeni bir krizle karşı karşıya.

SEED BEAUTY İLE DAVALIK


Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Jenner, şimdi de ürün geliştirme sırlarını veren Seed Beauty şirketi ile davalık oldu.

YENİDEN ÜRETMESİ GEREKEBİLİR

Şirket, Kylie’nin satışında devre dışı bırakıldığı ve ticari sırlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Talep onaylanırsa Kylie markasının satışları durdurulabilir. Kylie’nin, ürünlerini yeniden üretmesi gerekebilir.

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