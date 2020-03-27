Taylor Swift corona virüs krizinden etkilenen hayranlarına 3'er bin dolar dağıttı

"İŞ YOK, PARA YOK" DİYEN HAYRANINI SEVİNDİRDİ

O hayranlardan biri olan Samantha Jacobson, sosyal medya sayfasına, “İş yok, para yok, faturaları ödemek için bir yol yok” paylaşımının ardından Swift’in kendisine para yardımı yapmasını, “Şoka girdim. Dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” ifadesiyle anlattı.